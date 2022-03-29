Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии коронавируса

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что о завершении пандемии коронавируса можно объявить только спустя определенный период наблюдений.

Он отметил, что хотя весной 2022 года и наметился спад заболеваемости, но это еще не означает окончание пандемии в ближайшее время, сообщает радио Sputnik. При этом врач добавил, что на основании данных о числе новых случаев заражения ковидом, полученных весной или летом, нельзя судить о дальнейшей динамике заболевания.

По его словам, потребуется не менее года, чтобы прийти к выводу о завершении пандемии и превращении коронавируса в сезонную инфекцию.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пандемия коронавирусной инфекции в России не закончилась. В регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.