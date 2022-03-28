Глава Роспотребнадзора: эпидемия коронавируса в России продолжается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Фото: Роспотребнадзор

Пандемия коронавирусной инфекции в России не закончилась. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

По ее словам, ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной.

Как сообщил ТАСС, в регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.