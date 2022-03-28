Глава Роспотребнадзора: эпидемия коронавируса в России продолжается

Глава Роспотребнадзора: эпидемия коронавируса в России продолжается
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Фото: Роспотребнадзор

Пандемия коронавирусной инфекции в России не закончилась. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

По ее словам, ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной.

Как сообщил ТАСС, в регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.

анна попова коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора: эпидемия коронавируса в России продолжается
Полицейские искали бомбу в компьютерном клубе на Ленинском проспекте
Петербурженка отдала «следователю» более одного миллиона рублей в конверте
Неизвестный ограбил квартиру на 7 млн рублей на улице Беринга
Пациент устроил драку в скорой на Лиговском
Сбитая на Профессора Качалова девушка сидит посреди проезжей части
Грузчик чуть не убил молотком своего соседа в Горелово
Такси чуть не затонуло в глубокой яме на Ситцевой улице