Глава Роспотребнадзора: эпидемия коронавируса в России продолжается

Пандемия коронавирусной инфекции в России не закончилась. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.
По ее словам, ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной.
Как сообщил ТАСС, в регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.