Глава Минздрава России призвал продолжать носить маски

Глава Минздрава России призвал продолжать носить маски
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал заявление. Фото: Минздрав РФ

Необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Такое заявление сделал глава Минздрава Росси Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время 480 тыс. пациентов получают врачебную помощь в медицинских учреждения из-за COVID-19.

Как сообщил ТАСС, министр подчеркнул, что лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус вывили у 23 280 человек. Госпитализировано в медицинские учреждения 2 203 человека. Жертвами коронавируса стали 338 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России постепенно снижается заболеваемость COVID-19, однако могут активизироваться другие инфекции. Врач порекомендовал продолжать соблюдать меры индивидуальной и социальной защиты, мыть руки и носить маски в общественных местах, чтобы избежать новой болезни.

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