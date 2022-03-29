Повар развращал 15-летнего подростка в Сланцах

Заявление в полицию написал отец мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в социальном детском учреждении в Сланцевском районе Ленинградской области.

К стражам порядка 28 марта, вечером, обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что повар указанной организации совершил развратные действия в отношении его 15-летнего сына. Работник соцучреждения развращал подростка интимными sms-сообщениями.

В этот же день 55-летнего мужчину задержали в своей квартире. В отношении него составлен протокол. Гражданина поместили в помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Бабушкина девочки-подростка домогался собственный отец.