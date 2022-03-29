Неизвестные «заминировали» суды в Петербурге и Ленобласти

Неизвестные «минёры» продолжают свою активность в Петербурге и Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на сайты различных организаций Петербурга с электронной почты: belorussiaprivet@yandex.ru, vrancanaleksandr10@gmail.com получены сообщения о заминировании: ГБДОУ СОШ в Кировском районе; университетов в Василеостровском и Московском районах; восьми судов Санкт-Петербурга: расположенных на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Красногвардейского, Курортного, Кронштадтского, Московского, Петроградского, Петродворцового и Центрального районов; 12 судов Ленинградской области: расположенных на территориях Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Курортного, Бокситогорского, Сосновоборгского районах Ленинградской области. Проводилась эвакуация 3708 человек.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к петербургским полицейским обратился пенсионер из Москвы. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать Исаакиевский собор.