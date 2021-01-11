Неизвестный «заминировал» Исаакиевский собор

Неизвестный &#171;заминировал&#187; Исаакиевский собор
Исаакиевский собор. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Неизвестный мужчина сообщил пожилому москвичу о намерении «заминировать» Исаакиевский собор.

В воскресенье, 10 января, к петербургским полицейским обратился пенсионер из Москвы. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать Исаакиевский собор.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские осмотрели собор и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала пьяную женщину «заложившую тротил с бензином» в жилом доме на Народного Ополчения

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