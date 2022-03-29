В Купчино сотрудник ресторана быстрого питания опрокинул на себя раскаленное масло

В Купчино сотрудник ресторана быстрого питания опрокинул на себя раскаленное масло
Парень обжег себе тело горячим маслом. Фото: pixabay.com

Несчастного пришлось госпитализировать в больницу.

Как сообщает 78.ru, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент во Фрунзенском районе Северной столицы выясняются детали травмирования сотрудника ресторана быстрого питания.

Так, 28 марта, днем, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли молодого парня. Состояние 19-летнего юноши, опрокинувшего на себя горячее масло на улице Белы Куна, оценивалось как удовлетворительное.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги 14 процентов тела. Работник обжег себе руки, грудную клетку и обе стопы. По факту случившегося организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия.

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