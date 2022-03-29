Задержан «следователь», лишивший заведующего петербургского музея полумиллиона рублей

Полицейские Центрального района Петербурга задержали мужчину, присвоившего денежные средства пенсионера.

В минувшую субботу, 26 марта, в полицию обратился 84-летний мужчина, заведующий сектором музея, с заявлением о том что около 10:00 неизвестная, убедила передать 500 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, стражи порядка установили, что в тот день пенсионеру с Тульской улицы поступил звонок от женщины, представившейся следователем. Собеседница рассказала, что его сестра попала в ДТП, после чего убедила передать деньги под предлогом не привлечения к уголовной ответственности. После к заявителю в квартиру приехал неизвестный, которому он передал указанную сумму.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 27 марта стражи порядка задержали подозреваемого. У дома 15 по улице Чехова был остановлен 38-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимого.

В настоящее время полиция устанавливает соучастников преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе мошенники оставили пенсионера без квартиры.