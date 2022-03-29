В Приморском районе мошенники оставили пенсионера без квартиры

На пособия и выплаты могут рассчитывать те, кто не получал из в декабре. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На пособия и выплаты могут рассчитывать те, кто не получал из в декабре. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Приморском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Пожилой мужчина подписал договор купли-продажи квартиры, однако деньги за сделку так и не получил.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 марта, в полицию обратился 83-летний пенсионер, проживающий на аллее Поликарпова сообщил, что 19 февраля прошлого года он вместе с 42-летним мужчиной посетил МФЦ. Злоумышленник обманным путем заставил пенсионера подписать договор купли-продажи.

Сумма продажи 3,2 млн рублей. По словам пострадавшего, продавать квартиру он не планировал, деньги не получал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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