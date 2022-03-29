Люксовый отель «Талион Империал» движется к торгам

Хозяина площадей люксового отеля Александра Ебралидзе признали несостоятельным.
Банкротства ООО «Елисеев Палас», владеющего частью отеля «Талион Империал», требовал Банк «Санкт-Петербург», который выдал в 2010 году компании кредит на 5,5 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».
При продаже имущества компании кредитор может получить порядка 80% средств. Но отыскать желающего купить такие площади, стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей, будет довольно нелегко. Все из-за низкой ликвидности актива, уверены специалисты.
Разыскивать потенциальных клиентов отеля начали более 10 лет назад, в 2011 году. Тогда ГК «Талион» выставила объект на торги Российского аукционного дома за 12 млрд рублей.
Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области согласился признать ООО «Елисеев палас отель» банкротом. Организация владела также частью пятизвездочной гостиницы «Талион Империал», расположенной на Невском проспекте, 15.
В компании решили открыть конкурсное производство в марте месяце.
В прошлом году Банк «Санкт-Петербург» отсудила долг у «Елисеев палас отель», а еще взыскала заложенное имущество: 14,2 тысяч «квадратов» «Талион Империал» и часть земельного участка отеля.
Имущество «Елисеев палас отель» партнер и руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает в 2,5–3 млрд рублей, если брать в расчет дисконт за часть здания.
Когда денежные средства от продажи активов будут получены, их распределят между всеми кредиторами пропорционально суммам их требований, считает адвокат коллегии А1 Олег Хмелевский.
К слову, как говорит адвокат Forward Legal Тимур Тажиров, суд признал требования банка «Санкт-Петербург» обеспеченным залогом имущества. В связи с этим он в состоянии заполучить не менее 80% вырученных денег.
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