Люксовый отель «Талион Империал» движется к торгам

"Талион Империал Отель" находится на Невском проспекте, 15, с 2003 года. Скриншот: Google Maps

"Талион Империал Отель" находится на Невском проспекте, 15, с 2003 года. Скриншот: Google Maps

Хозяина площадей люксового отеля Александра Ебралидзе признали несостоятельным.

Банкротства ООО «Елисеев Палас», владеющего частью отеля «Талион Империал», требовал Банк «Санкт-Петербург», который выдал в 2010 году компании кредит на 5,5 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

При продаже имущества компании кредитор может получить порядка 80% средств. Но отыскать желающего купить такие площади, стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей, будет довольно нелегко. Все из-за низкой ликвидности актива, уверены специалисты.

Разыскивать потенциальных клиентов отеля начали более 10 лет назад, в 2011 году. Тогда ГК «Талион» выставила объект на торги Российского аукционного дома за 12 млрд рублей.

Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области согласился признать ООО «Елисеев палас отель» банкротом. Организация владела также частью пятизвездочной гостиницы «Талион Империал», расположенной на Невском проспекте, 15.

В компании решили открыть конкурсное производство в марте месяце.

В прошлом году Банк «Санкт-Петербург» отсудила долг у «Елисеев палас отель», а еще взыскала заложенное имущество: 14,2 тысяч «квадратов» «Талион Империал» и часть земельного участка отеля.

Имущество «Елисеев палас отель» партнер и руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает в 2,5–3 млрд рублей, если брать в расчет дисконт за часть здания.

Когда денежные средства от продажи активов будут получены, их распределят между всеми кредиторами пропорционально суммам их требований, считает адвокат коллегии А1 Олег Хмелевский.

К слову, как говорит адвокат Forward Legal Тимур Тажиров, суд признал требования банка «Санкт-Петербург» обеспеченным залогом имущества. В связи с этим он в состоянии заполучить не менее 80% вырученных денег.

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