«Коммерсант»: работа российских операторов связи может быть нарушена уже этим летом

Экономические условия, сложившиеся сегодня, осложняют работу российских операторов связи.

Как сообщает «Коммерсант», резервов оборудования операторов хватит лишь на шесть месяцев.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в обстоятельствах, возникших сегодня, резервов оборудования операторов связи хватит только на полгода. При этом, уже будущим летом, в их работе могут начаться перебои.

На сайте комиссии опубликован документ по итогам заседания 21 марта. Отмечается, что стоимость телеком-оборудования в Российской Федерации уже возросла на 40%. Виной всему уход западных вендоров и снижение курса рубля. Есть вероятность, что цена вырастет еще на 80%.

Существует риск, что уже с июля-августа вероятны аварии и нарушения стабильности работы сети.

Чтобы оказать поддержку компаниям, комиссия РСПП предлагает понизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли.

К слову, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что причин для сбоев сети не видят, потому как их работа обусловлена не только господдержкой.

Меры, которые предлагает РСПП, должны обеспечить бесперебойную работу сетей связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после введения антироссийских санкций и ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard и JCB увеличился спрос на карты китайской платежной системы UnionPay. Более того, случился такой ажиотаж, что банки просто не справляются с оперативной выдачей карт.