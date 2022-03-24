Ажиотаж вокруг UnionPay: банки не успевают выпускать карты

После введения антироссийских санкций и ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard и JCB увеличился спрос на карты китайской платежной системы UnionPay. Более того, случился такой ажиотаж, что банки просто не справляются с оперативной выдачей карт. Так как банков, выпускающих карты этой платежной системы, всего девять, из-за большого количества заявок срок выдачи увеличился. А некоторые и вовсе временно перестали выпускать карты.

По мнению экспертов, такой спрос на карты UnionPay вполне оправдан, так как они способны в полной мере заменить ушедшие из России Visa и Mastercard. На сегодняшний день в стране эти карты принимают ещё не во всех банкоматах, но их количество постоянно растёт и, вероятно, продолжит рост ускоренными темпами на фоне возросшего спроса.

Между тем специалисты высказывают мнение, что количество банкоматов в РФ не столь важно, так как UnionPay в первую очередь должна заменить Visa и Mastercard в платежах за границей или при оплате покупок через интернет. А у этой платёжной системы инфраструктура уже хорошо развита: оплата этими картами возможна в 180 странах.

За выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка придется заплатить 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей. Пластиковую карту также можно получить в «Солидарности», Примсоцбанке и «Почта банке», при этом в последнем ее можно выпустить моментально в виртуальном формате. В Промсвязьбанке карта китайской платежной системы доступна только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

«Мы принимаем заказ на выпуск, но из-за отсутствия сейчас бланков этих карт выпуск возможен только в мае», — сообщил сотрудник колл-центра банка «Санкт-Петербург» в беседе с корреспондентом РИА Новости. Аналогичные сроки выпуска назвали и в банке «Зенит».