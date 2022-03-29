Петербуржцев попросили не тревожить «опьяневших» свиристелей, разлегшихся на дорогах

Петербуржцев попросили не тревожить &#171;опьяневших&#187; свиристелей, разлегшихся на дорогах
Птицы "опьянели". Фото: скриншот "Крыши/Питера" "Вконтакте"

Жителей Северной столицы насторожили лежащие на асфальте свиристели. Оказалось, что с птицами все в порядке.

Пернатых заметили ранним утром вторника 30 марта. Кадрами птиц горожане поделились в группе «ВКонтакте» «Крыши/Питера».

На опубликованных фотографиях видно, что маленькие птички совсем без движения лежат на тропинках.

«Она не мертва, а просто наелась забродивших по весне ягод», — написал автор записи.

Пользователи попросили не тревожить «опьяневших» свиристелей. Когда птички очнутся, они спокойно улетят по своим делам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасных для человека болезнях птиц. Заболевания могут грозить человеку смертью — например, орнитоз, от которого умирает один процент заразившихся, или птичий грипп, приводящий к смерти в 3,5% случаев.

новости СПб птицы свиристели


 

Новости партнеров
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Госдумы рассказал о возможном внеплановом повышении пенсий россиян
«Теремок» поставит свои фудтраки рядом с закрывшимися ...
Петербуржцев попросили не тревожить «опьяневших» свиристелей, ...
Представители продуктовых сетей рассказали, что происходит с ценами на овощи
Попова: в России 98% случаев заражения COVID приходится на омикрон-штамм
Массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку
Кремль: Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями
Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию товаров для личной гигиены