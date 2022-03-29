Петербуржцев попросили не тревожить «опьяневших» свиристелей, разлегшихся на дорогах

Жителей Северной столицы насторожили лежащие на асфальте свиристели. Оказалось, что с птицами все в порядке.

Пернатых заметили ранним утром вторника 30 марта. Кадрами птиц горожане поделились в группе «ВКонтакте» «Крыши/Питера».

На опубликованных фотографиях видно, что маленькие птички совсем без движения лежат на тропинках.

«Она не мертва, а просто наелась забродивших по весне ягод», — написал автор записи.

Пользователи попросили не тревожить «опьяневших» свиристелей. Когда птички очнутся, они спокойно улетят по своим делам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасных для человека болезнях птиц. Заболевания могут грозить человеку смертью — например, орнитоз, от которого умирает один процент заразившихся, или птичий грипп, приводящий к смерти в 3,5% случаев.