Петербургский суд запретил еще три сайта с рекламой экскурсий по крышам

Суд пришел к выводу, что информация на сайтах побуждает несовершеннолетних интересоваться данным движением, которое действительно небезопасно для здоровья. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд пришел к выводу, что информация на сайтах побуждает несовершеннолетних интересоваться данным движением, которое действительно небезопасно для здоровья. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Октябрьский районный суд Петербурга заблокировал три сайта, на которых гиды предлагают услуги по экскурсиям по крышам в историческом центре города.

На сайты обратила внимание прокуратура. На электронных ресурсах в свободном доступе были опубликованы видеозаписи, которые «формируют позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи» к опасной субкультуре «руфинг».

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, изучив материалы дела, суд признал запрещённой к распространению информацию на всех представленных сайтах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы оседлали башню универмага купцов Елисеевых на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Не так давно, руферы покоряли ель на Дворцовой площади и Дом офицеров на Литейном проспекте.