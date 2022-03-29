Петербургский суд запретил еще три сайта с рекламой экскурсий по крышам

Петербургский суд запретил еще три сайта с рекламой экскурсий по крышам
Суд пришел к выводу, что информация на сайтах побуждает несовершеннолетних интересоваться данным движением, которое действительно небезопасно для здоровья. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Октябрьский районный суд Петербурга заблокировал три сайта, на которых гиды предлагают услуги по экскурсиям по крышам в историческом центре города.

На сайты обратила внимание прокуратура. На электронных ресурсах в свободном доступе были опубликованы видеозаписи, которые «формируют позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи» к опасной субкультуре «руфинг».

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, изучив материалы дела, суд признал запрещённой к распространению информацию на всех представленных сайтах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы оседлали башню универмага купцов Елисеевых на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Не так давно, руферы покоряли ель на Дворцовой площади и Дом офицеров на Литейном проспекте.

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