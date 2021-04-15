Магазин купцов Елисеевых, елка на Дворцовой, Дом офицеров: какие вершины покоряют руферы Петербурга

Магазин купцов Елисеевых, елка на Дворцовой, Дом офицеров: какие вершины покоряют руферы Петербурга
Руферов заметили прохожие. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ ВКонтакте

Днем в среду, 14 апреля, на крыше здания на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы заметили руферов, «оседлавших» башенки универмага купцов Елисеевых.

Экстремалов запечатлели прохожие, которые поделились снимками в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». «Газуй балдей ни о чем не жалей», — охарактеризовали картину, открывшуюся их взорам, свидетели прогулки руферов. Некоторые комментаторы, однако, выразили беспокойство, что поступок может обернуться трагедией для самих ребят или хрупких модерновых башенок.

Сколько лет этим любителям острых ощущений, удалось ли им уйти безнаказанными и зачем они забрались на такой неустойчивый объект, осталось за кадром. Возможно, подробности появятся позже.

Руферы, однако, покоряют не только крыши. В конце января петербуржец решил покорить главную елку в городе. Он забрался на установленное на Дворцовой площади праздничное украшение и, более того, задокументировал свой поступок, сняв видео с высоты.

А год назад, в разгар пандемии в марте 2020-го городские экстремалы выбрали оригинальную локацию для фотосъемки. Парень и две девушки залезли на шпиль Дома офицеров, расположенного на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы. Здание также включено в список объектов культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа Минобороны РФ — поиском нарушителей и расследованием инцидента занялись представители ведомства.

За свой поступок весельчакам придется понести ответственность. Фото: ВКонтакте/ «ДТП и ЧП Неизданное»

Порой, однако, происходят и трагические истории: в минувшем сентябре с крыши одного из домов по улице Рубинштейна во время прогулки сорвался 23-летний экскурсовод, нелегально водивший опасные экскурсии, и его спутница. К сожалению, оба не выжили.

После этого инцидента власти Петербурга вновь подняли вопрос о регулировании доступа на городские крыши для жителей Северной столицы. Губернатор Александр Беглов призвал также ужесточить наказание за влом дверей на чердаках.

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