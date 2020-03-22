Руферы в Петербурге решили покорить шпиль Дома офицеров

Теперь за свой поступок весельчакам придется понести ответственность. Фото:vk.com/spb_today_unpublished

Теперь за свой поступок весельчакам придется понести ответственность. Фото:vk.com/spb_today_unpublished

Теперь разбираться с ними будет ЗВО.

Выбрать оригинальную локацию для фотосъемки молодые люди, среди которых один парень и две девушки, решили сегодня днем, 22 марта.

Данный поступок очень позабавил нарушителей, они смеялись и делали селфи.

Фотографии «покорителей вершин» опубликовал очевидец в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, Дом офицеров, который находится на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы, включен в список объектов культурного наследия. Ведет здание Западный военный округ Минобороны РФ. ЗВО в курсе происшествия и уже проводит необходимые проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руферы поздравили петербуржцев с Новым годом с макушки елки на Дворцовой. Молодой человек в костюме Деда-мороза записал поздравительную речь с высоты.