Перебегавший Московское шоссе пешеход погиб под колесами маршрутки

Пешеход погиб под колесами маршрутки, перебегая дорогу на Московском шоссе.

Трагический инцидент произошел около 17:20 в районе дома 298. 58-летний уроженец одной из среднеазиатских стран, управляя автобусом «ПАЗ», не успел затормозить перед пешеходом, перебегающим дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, 36-летний пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель находился за рулем без признаков алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

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