Перебегавший Московское шоссе пешеход погиб под колесами маршрутки

Перебегавший Московское шоссе пешеход погиб под колесами маршрутки
Пешеход получил тяжелые травмы. Фото: pixabay.com

Пешеход погиб под колесами маршрутки, перебегая дорогу на Московском шоссе.

Трагический инцидент произошел около 17:20 в районе дома 298. 58-летний уроженец одной из среднеазиатских стран, управляя автобусом «ПАЗ», не успел затормозить перед пешеходом, перебегающим дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, 36-летний пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель находился за рулем без признаков алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбитая на улице Профессора Качалова девушка сидела посреди проезжей части.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп наезд на пешехода


 

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Перебегавший Московское шоссе пешеход погиб под колесами маршрутки
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