Центробанк понизил курс доллара на 30 марта до 86,28 рубля

Официальный курс американской валюты на завтрашний день понижен до 86,2843 рубля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Официальный курс американской валюты на завтрашний день понижен до 86,2843 рубля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российский Центробанк установил на среду, 30 марта, официальный курс доллара на уровне 86,28 рубля.

Официальный курс американской валюты на завтрашний день понижен до 86,2843 рубля, что на 7,4282 рубля ниже уровня понедельника. Курс евро ЦБ понизил до 96,0085 рубля, что на 6,6629 рубля ниже вчерашних значений. Об этом стало известно во вторник, 29 марта.

Курс доллара на Мосбирже сегодня поднимался до 86 рублей за единицу, курс европейской валюты — до 96 рублей за единицу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что курс доллара впервые с 1 марта составил 90 рублей.