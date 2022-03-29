Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке российских дипломатов

Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке российских дипломатов
Бельгийский Брюссель выдворит 21 российского дипломата. Фото: pixabay

Власти Нидерландов, Бельгии, Чехии и Ирландии объявили о высылке из страны российских дипломатов.

Обо всем сообщает РИА Новости. Так, бельгийский Брюссель выдворит 21 российского дипломата. Глава МИД страны Софи Вильмес обосновала это решение «шпионажем или угрозой безопасности». Речь идет о работниках посольства и генконсульства в Антверпене. Россиянам дали 15 дней на отбытие из страны.

Нидерланды высылают 17 сотрудников российских представительств. В МИД страны заявили, что решение было принято после консультации со рядом западных стран-единомышленников, которые уже объявили о высылке дипломатов РФ.

Российских дипломатов высылает и Ирландия. Дублин должны покинуть четверо сотрудников посольства РФ.

В Чехии персоной нон грата объявили одного российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле.

бельгия высылка дипломатов ирландия нидерланды чехия


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Ещё на Gazeta.SPb
Decathlon закрывает свои магазины в России
Макрон заявил Путину, что оплата за российский газ в рублях невозможна
OBI опровергла возобновление работы своих магазинов в России
Центробанк понизил курс доллара на 30 марта до 86,28 рубля
Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке российских дипломатов
Глава ДНР допустил возможность вхождения республики в состав РФ
Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле
Эндокринолог рассказал об опасности отказа от завтрака