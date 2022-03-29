Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке российских дипломатов

Власти Нидерландов, Бельгии, Чехии и Ирландии объявили о высылке из страны российских дипломатов.

Обо всем сообщает РИА Новости. Так, бельгийский Брюссель выдворит 21 российского дипломата. Глава МИД страны Софи Вильмес обосновала это решение «шпионажем или угрозой безопасности». Речь идет о работниках посольства и генконсульства в Антверпене. Россиянам дали 15 дней на отбытие из страны.

Нидерланды высылают 17 сотрудников российских представительств. В МИД страны заявили, что решение было принято после консультации со рядом западных стран-единомышленников, которые уже объявили о высылке дипломатов РФ.

Российских дипломатов высылает и Ирландия. Дублин должны покинуть четверо сотрудников посольства РФ.

В Чехии персоной нон грата объявили одного российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле.