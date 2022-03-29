Петербуржцы опустошили полки в закрывающейся PRISMA на Петергофском шоссе

Петербуржцы опустошили полки в закрывающейся PRISMA на Петергофском шоссе
Петербуржцы скупают товары перед закрытием последних гипермаркетов PRISMA. Фото: Gazeta.SPb

Петербуржцы тележками скупают товары в последний день работы гипермаркета PRISMA на Петергофском шоссе.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, большой ажиотаж наблюдался сегодня в гипермаркете в ТРК «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе. Покупатели пришли в магазин с огромными сумками и набрали полные тележки товара. Некоторые уносили сразу по пять и больше пакетов, наполненных всем, чем можно: продуктами, бытовыми товарами, предметами личной гигиены и так далее.

Петербуржцы скупают товары перед закрытием последних гипермаркетов PRISMA. Фото: Gazeta.SPb

Желающие закупиться впрок по внушительным скидкам собрали крупные очереди на кассах. Многим пришлось потратить по три-четыре часа, чтобы оплатить свои покупки.

Полки в «Призме» к концу дня оказались почти полностью опустошены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием.

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