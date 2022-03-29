РКН снова потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине

РКН снова потребовал от &#171;Википедии&#187; удалить фейки о спецоперации на Украине
РКН потребовал от администрации "Википедии" незамедлительно удалить фейки о спецоперации. Фото: pixabay

Роскомнадзор направил очередное требование в адрес «Википедии» с требованием удалить фейки о специальной операции России на Украине.

Как сообщает ТАСС, РКН на основании требования Генпрокуратуры РФ потребовал от администрации «Википедии» незамедлительно удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине. В ведомстве указали, что лживый контент, размещенный онлайн-энциклопедией, направлен на дезинформацию российских пользователей.

В противном случае «Википедии» грозит административная ответственность в виде штрафа, размер которого для юрлиц достигает 4 миллионов рублей.

Первое уведомление о необходимости удалить фейки о спецоперации РКН направил «Википедии» 1 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке WhatsApp в России.

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