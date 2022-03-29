На базе отдыха в Ленобласти незаконно держали краснокнижных филина и волка

На базе отдыха в Ленобласти незаконно держали краснокнижных филина и волка
Документов на животных у предпринимателя не оказалось. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили на одной из баз отдыха в Ленобласти нескольких краснокнижных животных.

Предприниматель содержал в вольере филина и красного волка. Эти животные являются краснокнижными. Личных карточек на них у бизнесмена не нашлось.

Документов на животных у предпринимателя не оказалось. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, красный волк оказался чипирован, его вид считается исчезнувшим в России. По информации, полученной из документов, стало известно, что волчицу по кличке Злата ввезли из Новосибирской области, а филина Афину — из Пензы.

В предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, который направили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола. Крылатого обитателя доставили в госпиталь для птиц. У сокола диагностировали различные травмы, которые, вероятнее всего, стали последствием столкновения с препятствием во время неудачной охоты. Также птица была дезориентирована.

волк ленобласть филин


 

Новости партнеров
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобилист сбил подростка на велосипеде вечером в Приморском районе
Врач назвал пять групп продуктов, необходимых для здоровья
Диетолог дала советы по здоровому и недорогому питанию
На базе отдыха в Ленобласти незаконно держали краснокнижных филина и волка
США сообщили о готовности ввести дополнительные санкции против РФ
Россиянам рассказали, как легко увеличить жилплощадь в нынешних условиях
Магазины Reserved и Cropp закрываются в России
Нефролог назвала симптомы болезней почек при обострении весной