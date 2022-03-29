На базе отдыха в Ленобласти незаконно держали краснокнижных филина и волка

Документов на животных у предпринимателя не оказалось. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Документов на животных у предпринимателя не оказалось. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили на одной из баз отдыха в Ленобласти нескольких краснокнижных животных.

Предприниматель содержал в вольере филина и красного волка. Эти животные являются краснокнижными. Личных карточек на них у бизнесмена не нашлось.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, красный волк оказался чипирован, его вид считается исчезнувшим в России. По информации, полученной из документов, стало известно, что волчицу по кличке Злата ввезли из Новосибирской области, а филина Афину — из Пензы.

В предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, который направили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола. Крылатого обитателя доставили в госпиталь для птиц. У сокола диагностировали различные травмы, которые, вероятнее всего, стали последствием столкновения с препятствием во время неудачной охоты. Также птица была дезориентирована.