Автомобилист сбил подростка на велосипеде вечером в Приморском районе

Автомобилист сбил подростка на велосипеде вечером в Приморском районе
ДТП с велосипедистом в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Несовершеннолетний велосипедист попал под автомобиль в Приморском районе Петербурга. К месту происшествия прибыли службы.

Дорожный инцидент случился во вторник, 29 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили велосипедиста мальчишку 16 лет», — написал автор записи.

На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль стоит прямо на «зебре», велосипед брошен на газоне. Очевидец добавил, что мальчик жив, к месту происшествия прибыли экстренные службы.

Обстоятельства случившегося и информация о состоянии велосипедиста не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перебегавший Московское шоссе пешеход погиб под колесами маршрутки.

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