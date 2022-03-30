Во вторник в Петербурге «минеры» выгнали на улицу почти 300 человек

Во вторник в Петербурге «минеры» выгнали на улицу почти 300 человек
Лжеминер заявил о бомбе, которой не было. Фото: Pixabay

Во вторник, 29 марта, в Петербурге снова прошла волна массовых эвакуаций. Причина – угрозы от неизвестных «минеров».

Как стало известно gazeta.spb.ru, на электронные адреса различных организаций и учреждений города с электронных адресов: ishemhyxha@gmail.com, egor.veselov1337@gmail.com, korchaga.dima@protonmail.com, dudin1@protonmail.com, aminecaron2690@jmail.com, поступило 14 сообщений о заминировании 126 объектов, а именно: двух учебных заведений, двух электростанций, 72 станций метрополитена, четырех медицинских учреждений, 46 пунктов выдачи «Яндекс».

Было эвакуировано 267 человек из трех объектов. На других объектах эвакуация по решению администрации не проводилась.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств в ходе осмотра не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна.

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