В Северной столице за минувший год смертность увеличилась на 19%

В Северной столице за минувший год смертность увеличилась на 19%. Фото: Pixabay

В Северной столице за минувший год смертность увеличилась на 19%. Фото: Pixabay

В ушедшем 2021 году смертность в Санкт-Петербурге возросла на 19%, рассказала уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова.

За год количество петербуржцев уменьшилось более чем на 6 тысяч человек. Во время заседания ЗакСа омбудсмен Светлана Агапитова подчеркнула, что смертность среди горожан выросла почти на 20%. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что на начало ткущего 2022 года в Санкт-Петербурге проживает 5 миллионов 378 тысяч человек. При этом рождаемость в городе снизилась на 3%, а естественная убыль населения возросла на 14 тысяч человек и в результате составила за год 28 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что число преступлений в Ленинградской области за 2021 год стало меньше, — оно сократилось на 16%. При этом разбоев фиксируется на 21% меньше, а краж — на 5%.