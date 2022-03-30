Мужчина в наушниках не смог перейти ж/д пути. В Капитолово его сбил поезд

Потерпевший гражданин скончался на месте случившегося от полученных травм.
Во Всеволожвском районе Ленинградской области мужчина попал под поезд. В этот момент на нем надеты были наушники. Об этом заявили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.
Отмечается, что все произошло во вторник вечером, 29 марта, на железнодорожной станции Капитолово.
Пострадавший хотел перейти пути в неположенном месте. При этом, мужчина, вероятно, отвлекся на музыку или разговор в наушниках.
Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, когда увидел пешехода, избежать трагедии не получилось.
В настощий момент организована проверка, выясняются все детали случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину, заболтавшуюся по телефону, насмерть сбил поезд в Ленобласти.