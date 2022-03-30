Росздравнадзор выявил факты перепродаж лекарств через соцсети

Росздравнадзор выявил факты перепродаж лекарств через соцсети
Лекарства начали продавать "с рук". Фото: Pixabay

Ушлые граждане перепродают медикаменты через социальные сети.

Стоит отметить, что за качество таких лекарственных средств никто не ручается. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Лекарства перепродаются частными лицами через интернет и маркетплейсы. Это является нарушением закона.

Отмечается, что, покупая фармацевтические препараты «с рук», клиент не может быть уверен в их качестве.

«Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства», — разъясняет ведомство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций. Список медикаментов, которые обязательно должны находиться в аптечке — индивидуален. Свои запасы нужно пополнять в случае уверенности их востребованности и истекающих сроках годности.

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Росздравнадзор выявил факты перепродаж лекарств через соцсети
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