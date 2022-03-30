Открытие выставки флорентийских мастеров XV века состоится 30 марта в Эрмитаже

В среду, 30 марта, Государственный Эрмитаж ждет всех жителей и гостей Петербурга на открытии выставки работ флорентийских мастеров XV века.

Выставку флорентийских мастеров XV века можно посмотреть в Пикетном зале Зимнего дворца, она посвящена одному из самых ярких периодов мировой скульптуры. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что всего в экспозицию вошли 25 произведений из терракоты, гипса, майолики и дерева, большая часть из которых до этого нигде не была показана.

Часть работ реставрировали, одна из самых ранних экспонатов — «Мадонна с Младенцем», которая датирована второй четвертью XV века. С большим трудом удалось установить ее авторство.

«Скорее всего, это изображение Мадонны — полное лиризма, младенец тянется ручками, и она голову наклонила — это характерно для Гиберти», — рассказывает куратор выставки Сергей Андросов.

Еще одним опознавательным символом стало то, что подножие, на котором изображена лежащая Ева, напрямую связан с мастерской предполагаемого автора, заключил Андросов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 марта в «Экспофоруме» состоялось официальное открытие выставки «Экспотехностраж», где были представлены передовые технологии безопасности личности, общества и государства, а также спецавтомобили, суда, образцы вооружения.