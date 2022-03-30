Маркетплейс Wildberries удивил россиян неожиданным решением

Теперь у клиентов маркетплейса появится возможность вновь совершать выгодные покупки в приложении и на сайте компании. Фото: Wildberries

Теперь у клиентов маркетплейса появится возможность вновь совершать выгодные покупки в приложении и на сайте компании. Фото: Wildberries

Торговая платформа Wildberries запускает новую программу. Меры приняты в связи с тем, что за последние несколько дней рубль начал отыгрывать позиции и экономическая обстановка в стране начала стабилизироваться, пишет PRIMPRESS.

Многие пользователи Wildberries заметили, что в марте ценники по ряду позиций существенно возросли. Резкое удорожание товаров было связано с проседанием курса российской валюты. Однако теперь у клиентов маркетплейса появится возможность вновь совершать выгодные покупки в приложении и на сайте компании.

Руководство WB намерено ускорить процесс стабилизации цен и анонсировало специальную программу, благодаря которой стоимость многочисленных товарных позиций снизится. Она касается взаимодействия с партнерами, выставляющими товар на торговой площадке.

Как стало известно, ретейлер намерен инвестировать в снижение цен около 9,5 млрд рублей. За счет этих средств маркетплейс компенсирует издержки продавцам, которые сотрудничают с ним. В случае если продавец остановит цены на февральском уровне или снизит их после повышения, то он получит скидку в оплате комиссии в размере от 3 до 5 процентов.

Специалисты отмечают, что если данная инициатива будет успешно реализована, то совершать покупки на платформе станет действительно очень выгодно. Например, телевизоры подешевеют почти на треть.

Сейчас цены на холодильники успели снизиться на 15%, на ноутбуки и моноблоки – на 30%, а на смартфоны — на 20%. Напомним, что в марте курс российской национальной валюты оказался предельно низким. Это повлияло на цены по многим товарным позициям. Ряд товаров на Wildberries подорожал почти в два раза, что заставило многих россиян отложить покупки.