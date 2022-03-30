На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу

Ограничения будут действовать в период с 31 марта по 3 апреля.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в среду, 30 марта, на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе будет закрыта четвертая полоса движения.
Ограничения вводят для того, что убрать смет на разделительной полосе магистрали. Отмечается, что по первой, второй и третьей полосам введутся ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
Кроме того, будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также смонтируют световую сигнализацию.
Стоит отметить, что работы будут идти круглосуточно и в две смены.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку.