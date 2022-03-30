Неработающий петербуржец позвонил в экстренные службы и сообщил об опасном предмете в двух подъездах

Неработающий петербуржец позвонил в экстренные службы и сообщил об опасном предмете в двух подъездах
Полиция нашла подозревамого. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Курортного района задержали мужчину за лжеминирование.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 26 марта в экстренные службы обратился мужчина. Он уверял, что в подъездах дома, где он живет, по улице Токарева в доме №3 города Сестрорецка, находится опасный предмет.

Гражданин сообщил, что вещь находится в подъездах №№ 1 и 2.

Через три дня было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Также 29 марта, вечером, у дома №16 по улице Токарева был задержан 39-летний неработающий мужчина.

Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» суды в Петербурге и Ленобласти.

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