Президент России запретил госзаказчикам закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин указом запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.

Решением Путина закупки иностранного софта для критической инфраструктуры ограничены. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что запрет вступит в силу с 31 марта. Так, заказчики не смогут осуществлять закупки иностранного ПО и использовать его на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры России.

В случае, когда без иностранного софта и услуг обойтись нельзя, закупки необходимо согласовать с уполномоченным органом.

С 1 января 2025 года органам государственной власти будет также нельзя использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне санкций власти России задумались о том, чтобы отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из тех стран, которые поддержали санкции.