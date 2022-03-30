В России сотрудников сокращают или снижают им зарплаты

В Москве чаще всего сотрудников переводят на удаленный формат работы. Фото: pixabay

В Москве чаще всего сотрудников переводят на удаленный формат работы. Фото: pixabay

Порядка две трети малого и среднего бизнеса в РФ стали сокращать зарплаты и расходы на своих сотрудников.

Нововведения отечественных компаний наиболее часто предполагают сокращение персонала, снижение зарплат или отказ от мотивационных выплат. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мониторинг НАФИ.

Выяснилось, что 68% российских компаний сократили свои расходы на персонал.

Отмечается, что опрос прошли полтысячи организаций изо всех регионов России. Так, штат сотрудников уменьшили 27% компаний, системы мотиваций больше нет у 26% опрошенных, а заработную плату пришлось сократить 25% респондентам.

22% предпринимателей заявили, что перевели своих работников на удаленку, также некоторые респонденты перевели подчинённых на другие должности, изменили им зарплаты и количество обязанностей (12%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупнейшие ресурсы по поиску работы заявили снижении количества вакансий и увеличении конкуренции в Петербурге.