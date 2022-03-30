Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях

Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях. Фото: kremlin.ru

Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении Москвы перейти на оплату газа в рублях.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил Олафу Шольцу об оплате в рублях газа, который поставляется в ФРГ и другие страны Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Центробанка РФ были заморожены странами-членами Европейского союза.

Президент России заверил канцлера Германии, что озвученное решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа.

Дополнительно этот вопрос будет обсужден экспертами из России и Германии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал указ о запрете покупки иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.