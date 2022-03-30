Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении Москвы перейти на оплату газа в рублях.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил Олафу Шольцу об оплате в рублях газа, который поставляется в ФРГ и другие страны Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе отметили, что изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Центробанка РФ были заморожены странами-членами Европейского союза.
Президент России заверил канцлера Германии, что озвученное решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа.
Дополнительно этот вопрос будет обсужден экспертами из России и Германии.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал указ о запрете покупки иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.