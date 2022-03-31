Юрист рассказала, кто может получить добавочное пособие по безработице в России

Юрист рассказала, кто может получить добавочное пособие по безработице в России. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Юрист рассказала, кто может получить добавочное пособие по безработице в России. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Если гражданин признается безработным, стоит вспомнить о законе занятости населения в РФ, который предусматривается предоставление социальных гарантий и компенсаций. В частности, полагается и пособие по безработице, которое у некоторых может быть больше.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что размер и срок пособия по безработице зависят от причины потери работы, стажа работы, прежней зарплаты и возраста. Об этом пишет агентство «Прайм».

В общем случае пособие может быть выплачено в процентном соотношении к среднему заработку на последнем месте работы: так первые три месяца — 75%, следующие 3 — 60%.

Но в случае, если работник уже стал пенсионером по правилам, которые работали до 2020 года, или другими словами сейчас такой сотрудник является предпенсионером, он может рассчитывать большее время выплаты пособия: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%, заметила эксперт.

При этом максимально человек может получить 12 792 рублей в месяц. Так будет получаться за первые 3 месяца, в том числе, и у предпенсионеров.

Отмечается, что прежде чем получить пособие по безработице, нужно встать на учет в государственном центре занятости. Время, в течение которого гражданин получает пособие по безработице, не прерывает трудового стажа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые россияне могут получить дополнительно по 2 200 рублей, подав в ПФР заявление.