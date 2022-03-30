Россиянам напомнили, какая категория пенсионеров может подать заявление и получить 2 000

Россиянам напомнили, какая категория пенсионеров может подать заявление и получить 2 000
Россиянам напомнили, какая категория пенсионеров может подать заявление и получить 2 000. Фото: Pixabay

Пожилым россиянам напомнили, что некоторые граждане могут получить дополнительно по 2 200 рублей, подав в ПФР заявление.

Так, документом, благодаря которому российский пенсионер может получить дополнительную выплату каждый месяц, является справка из высшего учебного заведения в случае, если у пожилого человека в университете на дневном отделении учится ребенок. Об этом пишет PRIMPRESS.

При этом важно, чтобы обучающемуся еще не исполнилось 23 года, а в случае с обучающимися несовершеннолетними, которые еще учатся в школе, доказывать факт обучения вовсе не нужно.

Отмечается, что пенсия за каждого ребенка, находящегося на иждивении у пожилого человека, увеличивается на 2 200 рублей. При этом максимально можно получить доплату за трех детей, и прибавка доступна для обоих родителей, если они живут вместе.

Такие выплаты могут предоставить пенсионерам только по заявлению, а сама доплата назначается в следующем месяце после его подачи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле будет обсуждаться вопрос внеочередного повышения пенсий граждан России. Гражданам напомнили, что ближайшая плановая индексация пенсионных выплат произойдет 1 апреля.

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