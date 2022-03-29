Депутат Госдумы рассказал о возможном внеплановом повышении пенсий россиян

Вопрос внеочередного повышения пенсий граждан России будет обсуждаться в апреле. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, в преддверии этого события состоялась встреча с главой Минтруда Антоном Котяковым, на которой подняли вопрос о том, когда правительство воспользуется правом проиндексировать пенсии, пособия, увеличить МРОТ и прожиточный минимум.

Председатель комитета Госдумы отметил в беседе с «Москвой 24», что в том случае, если правительство примет дополнительное решение, то МРОТ, прожиточный минимум и социальные выплаты будут увеличены. И подчеркнул, что в настоящий момент необходимо разобраться, на сколько процентов нужно будет проиндексировать пенсии, а также определить «реальную инфляцию».

Депутат напомнил, что ближайшая плановая индексация пенсионных выплат произойдет 1 апреля.

Напомним, что сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента России Владимира Путина, в большей степени обсуждаются вопросы по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также МРОТ, прожиточного минимума и зарплат в бюджетной сфере. Он подчеркнул, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле граждан Российской Федерации ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Также в апреле российские граждане пожилого возраста могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.