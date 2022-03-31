В новых условиях холдинг VK может продать MY.Games

Холдинг может искать покупателей в азиатском и ближневосточном регионах. Фото: pixabay

Холдинг может искать покупателей в азиатском и ближневосточном регионах. Фото: pixabay

MY.Games приносит холдингу треть от общей выручки.

Холдинг VK не исключает, что продаст свое игровое подразделение MY.Games. Однако покупка может стать лишь формальной, передает «Коммерсантъ».

Это даст возможность продолжить разрабатывать игры на территории России. Партнеру VK передаст только лицензии на продажи игр. Таким образом, несмотря на санкции, у холдинга сохранятся рынки и доступ к западным технологиям.

Как отмечает собеседник издания, VK начал искать своего покупателя уже через неделю после начала спецоперации. Дело в том, что санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, могут вызвать ряд вопросов у зарубежных партнеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны».