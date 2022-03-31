В Минздраве напомнили, что продажа лекарств через интернет является преступлением

В Минздраве напомнили, что продажа лекарств через интернет является преступлением. Фото: Pixabay

В Минздраве напомнили, что продажа лекарств через интернет является преступлением. Фото: Pixabay

В России появились случаи продажи лекарственных препаратов через «Авито», что, по мнению замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева, фактически является уголовным преступлением.

О продаже лекарств через интернет стало известно 30 марта. Россиян предупреждают, что только аптеки могут гарантировать безопасность и эффективность препаратов. Об этом пишут «РИА Новости».

По словам Глаголева, такие схемы продажи через сеть рядом с распространением поддельной продукции. Подчеркивается, что в реальных аптеках фактически отсутствует фальсификат из-за введенной системы маркировки лекарственных препаратов.

При этом в пресс-службе «Авито» заявили, что через площадку продавать лекарства запрещено. Их не получится запостить из-за автоматической модерации, пишет ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ может закупать некоторые виды медицинский препаратов в случае их дефицита.