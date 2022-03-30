В случае дефицита лекарств Минздрав готов закупать некоторую их часть

Министерство здравоохранения может закупать некоторые виды медицинский препаратов в случае их дефицита.

В случае нехватки некоторых лекарств Минздрав сможет обеспечить закупку некоторых из них. Об этом сообщается в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов постановлении правительства России.

Отмечается, что Минздрав также будет перераспределять такие препараты по регионам страны по итогам мониторинга. В пояснительной записке уточняется, что благодаря такой системе удастся вовремя реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке и при этом не прибегать к поиску других механизмом для закрытия потребностей субъектов страны при дефиците лекарств.

В документе подчеркивается, что проводимые мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов благодаря обеспечению нужными препаратами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России лекарства перепродаются частными лицами через интернет и маркетплейсы, что является нарушением закона.