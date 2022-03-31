Путин поручил запустить программу кешбэка за перелеты внутри России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить программу частичной компенсации стоимости авиабилетов на рейсах внутри России.
Глава государства уточнил, что программа кешбэка должна действовать по перелетам, которые состоятся в самый активный период: с апреля по октябрь. На программу планируется направить 100 млрд рублей.
По его словам, объем авиаперевозок внутри страны в 2022 году должен увеличиться по сравнению с прошлым годом. По итогам года число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 млн человек.
Также Путин обратил внимание на необходимость незамедлительного возврата средств пассажирам с билетами на рейсы, которые были отменены. Речь идет как о международных перелетах, так и внутренних. Он попросил кабмин сделать это в сжатые сроки.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет.