Путин поручил запустить программу кешбэка за перелеты внутри России

Путин поручил запустить программу кешбэка за перелеты внутри России
На программу планируется направить 100 млрд рублей. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить программу частичной компенсации стоимости авиабилетов на рейсах внутри России.

Глава государства уточнил, что программа кешбэка должна действовать по перелетам, которые состоятся в самый активный период: с апреля по октябрь. На программу планируется направить 100 млрд рублей.

По его словам, объем авиаперевозок внутри страны в 2022 году должен увеличиться по сравнению с прошлым годом. По итогам года число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 млн человек.

Также Путин обратил внимание на необходимость незамедлительного возврата средств пассажирам с билетами на рейсы, которые были отменены. Речь идет как о международных перелетах, так и внутренних. Он попросил кабмин сделать это в сжатые сроки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет.

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