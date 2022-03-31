Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет. Фото: Pixabay

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет. Фото: Pixabay

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, которая предоставляется нуждающимся в социально поддержке на ежемесячной основе.

Выплаты таким семьям начнут рассчитываться с первого апреля, выдача — с мая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что денежная выплата будет произведена в том случае, если ребенок является гражданином России или имеет постоянное на ее территории. При этом размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе.

Сумма выплаты подлежит перерасчету с января года, который следует за годом обращения за назначением пособия.

В этом случае размер денежных средств составит половину от величины прожиточного минимума для детей. В случае, если размер среднедушевого дохода даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, — сумма выплаты может стать больше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о правилах торговли природным газом с «недружественными странами».