Роскомнадзор привлечет «Википедию» к ответственности за фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор привлечет &#171;Википедию&#187; к ответственности за фейки о спецоперации на Украине
РКН привлечет администрацию "Википедии" к административной ответственности. Фото: pixabay

Роскомнадзор намерен привлечь онлайн-энциклопедию «Википедия» к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

Как сообщает пресс-служба РКН, ведомство составил административный протокол в отношении «Википедии» за неудаление «недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации».

Статья 13.41 КоАП РФ, под которую попадает «Википедия», предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей, уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РКН снова потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине. Первое уведомление о необходимости удалить фейки о спецоперации РКН направил «Википедии» 1 марта.

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