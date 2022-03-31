Роскомнадзор привлечет «Википедию» к ответственности за фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор намерен привлечь онлайн-энциклопедию «Википедия» к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

Как сообщает пресс-служба РКН, ведомство составил административный протокол в отношении «Википедии» за неудаление «недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации».

Статья 13.41 КоАП РФ, под которую попадает «Википедия», предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей, уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РКН снова потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине. Первое уведомление о необходимости удалить фейки о спецоперации РКН направил «Википедии» 1 марта.