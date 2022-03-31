Грузия присоединилась к финансовым санкциям против РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что республика участвует во всех антироссийских финансовых санкциях, введенных из-за спецоперации на Украине.

Глава республики заявила в эфире телеканала CNN, что Грузия присоединяется ко всем международным финансовым санкциям против РФ.

«Это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — приводит слова президента ТАСС.

В конце февраля глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что страна не планирует вводить санкции против России. Позже Центробанк республики лишил грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание клиентов из-за введенных санкций против российских банков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа.