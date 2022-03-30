Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа

Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Страны Европейского союза могут остаться без газа из-за европейских санкций в отношении РФ и отказа от платы за газ в рублях, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что «лучший способ оставить Европу без газа» включает в себя несколько пунктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Совета безопасности в Telegram-канале.

Так, ЕС может остаться без газа, если будет заморожен «Северный поток», активы Центрального банка России, заявлено об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, а также проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Перечисленные действия относятся к некоторым решениям ЕС после начала специальной операции России на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении Москвы перейти на оплату газа, предоставляемого ФРГ и другим странам ЕС, в рублях.