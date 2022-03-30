Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа

Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа
Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Страны Европейского союза могут остаться без газа из-за европейских санкций в отношении РФ и отказа от платы за газ в рублях, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что «лучший способ оставить Европу без газа» включает в себя несколько пунктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Совета безопасности в Telegram-канале.

Так, ЕС может остаться без газа, если будет заморожен «Северный поток», активы Центрального банка России, заявлено об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, а также проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Перечисленные действия относятся к некоторым решениям ЕС после начала специальной операции России на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении Москвы перейти на оплату газа, предоставляемого ФРГ и другим странам ЕС, в рублях.

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