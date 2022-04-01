Нерпята Крошик и Шлиссик теперь резвятся в отремонтированном бассейне

Нерпята Крошик и Шлиссик теперь резвятся в отремонтированном бассейне
Нерпенок в отремонтированном бассейне. Фото: Водоканал

Нерпята Крошик и Шлиссик проверили отремонтированный бассейн в Центре реабилитации морских млекопитающих. Работу они приняли.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», капремонт бассейного комплекса провел «Водоканал». Оборудование и материалы нужно было менять, так как за семь сезонов помощь была оказана более чем 130 нерпам. Сейчас бассейн используют целый год, хотя изначально они для такой эксплуатации предназначены не были. Но такого ухода требуют постоянные «пациенты» — нерпята Крошик и Шлиссик.

По данным «Водоканала», ремонтировать бассейн пришлось в непростых условиях — зимой. И надо было успеть к началу сезона размножения животных. Последний нерпенок закончил реабилитацию только в декабре прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нерпенок Шлиссик научился разговаривать с чайкой, которая иногда заглядывает в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

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Нерпята Крошик и Шлиссик теперь резвятся в отремонтированном бассейне
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