Финская сеть S-Group закрывает отели в Петербурге

Финская S-Group, объявившая об остановке своей работы в России, начала искать покупателей на свои отели в Петербурге. Стоимость бизнеса и сети Sokos Hotels оценивается в 2,5 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсант», найти инвестора сейчас будет непросто, хотя этим предложением могут заинтересоваться крупные российские гостиничные сети.

По данным источника «Ъ», если компания не сможет найти стратегического инвестора, она будет избавляться от активов по отдельности.

В Петербурге Sokos Hotels управляет тремя объектами. Solo Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова находится в собственности оператора, еще два объекта — в аренде. Гостиницы предполагается закрыть до конца апреля.

Стоимость операционного бизнеса и собственной недвижимости Sokos Hotels можно оценить в 2–2,5 млрд рублей, считает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Их активы могут заинтересовать российские сети Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group.

S-Group объявила о прекращении работы в России в начале марта. Кроме гостиничного бизнеса ей также принадлежала продовольственная сеть Prisma (16 магазинов в Петербурге).