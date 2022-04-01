Актер Сергей Безруков считает, что в России скоро закроют большинство кинотеатров

Российские кинотеатры ждет очень печальная участь, считает актер Сергей Безруков. Как написал он у себя в телеграм-канале, ему тяжело за этим наблюдать «как человеку внутри профессии». В скором времени большинство кинотеатров будут закрыт, убежден он.

По мнению артиста, отечественное кино тут не поможет. Сейчас у кинотеатров недосбор из-за отсутствия блокбастеров составляет около 80%.

С другой стороны, такая ситуация может послужить толчком для развития отечественного киноматографа.

Покинувшие Россию зарубежные кинокомпании оставили россиян без многих фильмов, и прокат «Брата» и «Бумера» вряд ли изменит ситуацию.

Ранее американская компания Disney объявила о полной приостановке проката своих фильмов в кинотеатрах России. Показы будут прекращены с 7 апреля.

Запрет на демонстрацию в кинотеатрах РФ будет распространяться не только на зарубежные проекты («Смерть на Ниле»), но и российские релизы вроде «Мистера Нокаута».