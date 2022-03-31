Disney прекращает показы своих фильмов в России с 7 апреля

Американская компания Disney объявила о полной приостановке проката своих фильмов в кинотеатрах России. Показы будут прекращены с 7 апреля.
Об этом сообщил Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на источники.
Запрет на демонстрацию в кинотеатрах РФ будет распространяться не только на зарубежные проекты («Смерть на Ниле»), но и российские релизы вроде «Мистера Нокаута».
В начале марта Disney объявила, что приостанавливает поставки своих фильмов в Россию, но вышедшие ранее релизы оставались в репертуаре кинотеатром.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию товаров для личной гигиены.