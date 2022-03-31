Disney прекращает показы своих фильмов в России с 7 апреля

Disney прекращает показы своих фильмов в России с 7 апреля
Запрет на показы будет распространяться не только на зарубежные проекты ("Смерть на Ниле"), но и российские релизы. Фото: кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Американская компания Disney объявила о полной приостановке проката своих фильмов в кинотеатрах России. Показы будут прекращены с 7 апреля.

Об этом сообщил Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на источники.

Запрет на демонстрацию в кинотеатрах РФ будет распространяться не только на зарубежные проекты («Смерть на Ниле»), но и российские релизы вроде «Мистера Нокаута».

В начале марта Disney объявила, что приостанавливает поставки своих фильмов в Россию, но вышедшие ранее релизы оставались в репертуаре кинотеатром.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию товаров для личной гигиены.

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