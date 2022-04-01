Алла Эккерман будет руководить СПб ГБУ «АРИК»

Алла Эккерман, с 2015 года работающая директором СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества», теперь будет руководить СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга».

По данным комитета имущественных отношений Петербурга, 1 апреля она вступила в новую должность. При этом Эккерман не прекратит работу в СПб ГБУ «ГУИОН» и будет совмещать обе должности.

До назначения в СПб ГБУ «ГУИОН» в июле 2015 года она была председателем комитета по транспотно-транзитной политике Петербурга. Работать в исполнительных органах госвласти Эккерман начала в 2003 году.

В декабре 2019 года Эккерман стала главой НО «Федеративный союз инвентаризаторов России».